Salon de la pédagogie et de la parentalité, Salle des Augustins, Hazebrouck

Salon de la pédagogie et de la parentalité Mercredi 11 mars, 08h00 Salle des Augustins Nord

Entrée libre – Accessible à tous

Le Salon de la pédagogie et de la parentalité se tiendra le mercredi 11 mars, de 10h à 18h, à la Salle des Augustins à Hazebrouck.

Cet événement gratuit et ouvert à tous s’adresse aux parents, enseignants, équipes éducatives et professionnels de l’enfance.

Pensé comme un temps de rencontre et de ressources, le salon a pour objectif de créer des ponts entre l’école, la famille et les pratiques éducatives actuelles.

Tout au long de la journée, des conférences accessibles aborderont des thématiques essentielles telles que les apprentissages, le langage, l’autonomie, la régulation émotionnelle, les compétences psychosociales ou encore la parentalité numérique.

Le salon proposera également une quinzaine d’ateliers pratiques, permettant d’expérimenter et de découvrir des outils concrets, utilisables aussi bien à l’école qu’à la maison, ainsi que des stands ressources réunissant éditeurs, enseignants et professionnels spécialisés.

Une journée pour s’informer, échanger, expérimenter et repartir avec des pistes concrètes pour mieux accompagner les enfants au quotidien.

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

