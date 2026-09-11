Informations pratiques

Avallon

Salon de l’auto

Terreaux Vauban Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:00:00

fin : 2026-10-02 20:00:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

Salon de l’auto avec buvette & gourmandises. .

Terreaux Vauban Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Salon de l’auto Avallon a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay