AGENDA · Avallon
Salon de l’auto Avallon
vendredi 2 octobre 2026 · Avallon
Informations pratiques
Avallon
Salon de l’auto
Terreaux Vauban Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-02 20:00:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04
Salon de l’auto avec buvette & gourmandises. .
Terreaux Vauban Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon de l’auto Avallon a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
À voir aussi à Avallon (Yonne)
- Tour de danse(s) Compagnie Skanda Jade Lada Cinéma Le Vauban Avallon 11 septembre 2026
- Soirée Folklo-Tropicale Terrasses du Bel Air Avallon 12 septembre 2026
- Et s’il n’en restait qu’une… Crep’80 Avallon 12 septembre 2026
- Concert de chant et luth chinois Collégiale Saint-Lazare Avallon 13 septembre 2026
- Portes ouvertes de la Tour Beurdelaine, Tour Beurdelaine, Avallon 19 septembre 2026