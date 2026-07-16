Salon de L’Etudiant Déclic, Paris Montreuil expo, Montreuil

Informations pratiques

Salon de L’Etudiant Déclic Samedi 19 septembre, 10h00 Paris Montreuil expo Seine-Saint-Denis

https://salon-rentree-declic-paris.salon.letudiant.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Avec plus de 26 000 formations disponibles, Parcoursup offre un immense choix et soulève de nombreuses questions : quelles formations sont concernées ? Quel est le calendrier Parcoursup et les dates clés ? Comment saisir ses vœux, construire son dossier de candidature et répondre aux établissements ?

Le Salon de l’Etudiant Déclic à Paris vous donne accès à des conseils et des informations pour réussir vos inscriptions sur Parcoursup.

L’Agence Oriane sera présente et proposera ses nombreux services :

Information sur les dispositifs de la Région : aide au permis, aide à la formation (métiers en tension),

Accompagnement à l’orientation (tablettes à disposition),

Services Oriane : offres de stages et alternance, mise en relation avec des ambassadeurs métiers, entretiens individuels avec les chargés d’information à l’orientation,

Présentation de l’application Labaz,

Découverte métiers avec des casques de réalité virtuelle,

Accompagnement à la recherche de formation,

Découverte de l’agent IA conversationnel vocal et textuel.

Paris Montreuil expo 128 rue de Paris 93100 Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://salon-rentree-declic-paris.salon.letudiant.fr/ »}]

Le Salon de l’Etudiant Déclic 2026 à Paris est le rendez-vous à ne pas manquer pour s’informer sur l’orientation et trouver sa voie.