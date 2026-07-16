Salon de L’Etudiant Déclic, Paris Montreuil expo, Montreuil
samedi 19 septembre 2026 · Paris Montreuil expo · Montreuil
Informations pratiques
Salon de L’Etudiant Déclic Samedi 19 septembre, 10h00 Paris Montreuil expo Seine-Saint-Denis
https://salon-rentree-declic-paris.salon.letudiant.fr/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Avec plus de 26 000 formations disponibles, Parcoursup offre un immense choix et soulève de nombreuses questions : quelles formations sont concernées ? Quel est le calendrier Parcoursup et les dates clés ? Comment saisir ses vœux, construire son dossier de candidature et répondre aux établissements ?
Le Salon de l’Etudiant Déclic à Paris vous donne accès à des conseils et des informations pour réussir vos inscriptions sur Parcoursup.
L’Agence Oriane sera présente et proposera ses nombreux services :
Information sur les dispositifs de la Région : aide au permis, aide à la formation (métiers en tension),
Accompagnement à l’orientation (tablettes à disposition),
Services Oriane : offres de stages et alternance, mise en relation avec des ambassadeurs métiers, entretiens individuels avec les chargés d’information à l’orientation,
Présentation de l’application Labaz,
Découverte métiers avec des casques de réalité virtuelle,
Accompagnement à la recherche de formation,
Découverte de l’agent IA conversationnel vocal et textuel.
Paris Montreuil expo 128 rue de Paris 93100 Montreuil Montreuil 93100 Étienne-Marcel – Chanzy Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://salon-rentree-declic-paris.salon.letudiant.fr/ »}]
Le Salon de l’Etudiant Déclic 2026 à Paris est le rendez-vous à ne pas manquer pour s’informer sur l’orientation et trouver sa voie.
À voir aussi à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
- LEONIE, Jardin du Théâtre des Roches, Montreuil 16 juillet 2026
- Africolor – Léonie, Jardin du Théâtre Municipal des Roches, Montreuil 16 juillet 2026
- AFRICOLORZ, LEZ’ARTS DANS LES MURS, Montreuil 18 juillet 2026
- Una lacrima sul viso par la Cie Le cri de la salade, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil 19 juillet 2026
- Tony Marlow Trio, Jardin du Théâtre Municipal des Roches, Montreuil 23 juillet 2026