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Salon de L’Etudiant Déclic, Paris Montreuil expo, Montreuil

samedi 19 septembre 2026 · Paris Montreuil expo · Montreuil

Salon de L’Etudiant Déclic, Paris Montreuil expo, Montreuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Paris Montreuil expo
Adresse
128 rue de Paris 93100 Montreuil
Ville
93100 Montreuil
Département
Seine-Saint-Denis
Tarif
https://salon-rentree-declic-paris.salon.letudiant.fr/

Salon de L’Etudiant Déclic Samedi 19 septembre, 10h00 Paris Montreuil expo Seine-Saint-Denis

https://salon-rentree-declic-paris.salon.letudiant.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Avec plus de 26 000 formations disponibles, Parcoursup offre un immense choix et soulève de nombreuses questions : quelles formations sont concernées ? Quel est le calendrier Parcoursup et les dates clés ? Comment saisir ses vœux, construire son dossier de candidature et répondre aux établissements ?
Le Salon de l’Etudiant Déclic à Paris vous donne accès à des conseils et des informations pour réussir vos inscriptions sur Parcoursup.
L’Agence Oriane sera présente et proposera ses nombreux services :

  • Information sur les dispositifs de la Région : aide au permis, aide à la formation (métiers en tension),

  • Accompagnement à l’orientation (tablettes à disposition),

  • Services Oriane : offres de stages et alternance, mise en relation avec des ambassadeurs métiers, entretiens individuels avec les chargés d’information à l’orientation,

  • Présentation de l’application Labaz,

  • Découverte métiers avec des casques de réalité virtuelle,

  • Accompagnement à la recherche de formation,

  • Découverte de l’agent IA conversationnel vocal et textuel.

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Le Salon de l’Etudiant Déclic 2026 à Paris est le rendez-vous à ne pas manquer pour s’informer sur l’orientation et trouver sa voie.

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