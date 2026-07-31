Salon de l’imaginaire et du jeu Rue Charles Joseph Riquier Vernon
samedi 3 octobre 2026 · Rue Charles Joseph Riquier · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Salon de l’imaginaire et du jeu
Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Organisé par La Communauté de l’Imaginaire, le salon revient pour sa 8ᵉ édition ! Cet événement incontournable célèbre les univers de la fantasy, science-fiction, féerie, pop culture et post-apocalyptique.
Pendant tout un week-end, venez rencontrer des créateurs, auteurs, illustrateurs, artisans, éditeurs et associations ludiques dans une ambiance conviviale.
Au programme
– Inspirations et rencontres Dédicaces, démonstrations, expositions et découvertes d’artisans de l’imaginaire.
– Activités ludiques Espaces dédiés aux jeux de société, jeux de rôles et jeux de cartes.
Informations Pratiques
– Dates Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2026
– Horaires De 10h00 à 18h00
– Lieu Espace Philippe Auguste, Vernon
– Tarif Entrée gratuite .
Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste Vernon 27200 Eure Normandie salondelimaginaire@gmail.com
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English : Salon de l’imaginaire et du jeu
L’événement Salon de l’imaginaire et du jeu Vernon a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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