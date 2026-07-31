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AGENDA · Vernon

Salon de l’imaginaire et du jeu Rue Charles Joseph Riquier Vernon

samedi 3 octobre 2026 · Rue Charles Joseph Riquier · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Charles Joseph Riquier
Adresse
Espace Philippe Auguste
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Salon de l’imaginaire et du jeu

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Organisé par La Communauté de l’Imaginaire, le salon revient pour sa 8ᵉ édition ! Cet événement incontournable célèbre les univers de la fantasy, science-fiction, féerie, pop culture et post-apocalyptique.

Pendant tout un week-end, venez rencontrer des créateurs, auteurs, illustrateurs, artisans, éditeurs et associations ludiques dans une ambiance conviviale.

Au programme
– Inspirations et rencontres Dédicaces, démonstrations, expositions et découvertes d’artisans de l’imaginaire.
– Activités ludiques Espaces dédiés aux jeux de société, jeux de rôles et jeux de cartes.

Informations Pratiques
– Dates Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2026
– Horaires De 10h00 à 18h00
– Lieu Espace Philippe Auguste, Vernon
– Tarif Entrée gratuite   .

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste Vernon 27200 Eure Normandie   salondelimaginaire@gmail.com

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English : Salon de l’imaginaire et du jeu

L’événement Salon de l’imaginaire et du jeu Vernon a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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