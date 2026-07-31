Salon de l’imaginaire et du jeu Rue Charles Joseph Riquier Vernon

Informations pratiques

Vernon

Salon de l’imaginaire et du jeu

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Organisé par La Communauté de l’Imaginaire, le salon revient pour sa 8ᵉ édition ! Cet événement incontournable célèbre les univers de la fantasy, science-fiction, féerie, pop culture et post-apocalyptique.

Pendant tout un week-end, venez rencontrer des créateurs, auteurs, illustrateurs, artisans, éditeurs et associations ludiques dans une ambiance conviviale.

Au programme

– Inspirations et rencontres Dédicaces, démonstrations, expositions et découvertes d’artisans de l’imaginaire.

– Activités ludiques Espaces dédiés aux jeux de société, jeux de rôles et jeux de cartes.

Informations Pratiques

– Dates Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2026

– Horaires De 10h00 à 18h00

– Lieu Espace Philippe Auguste, Vernon

– Tarif Entrée gratuite .

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste Vernon 27200 Eure Normandie salondelimaginaire@gmail.com

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English : Salon de l’imaginaire et du jeu

L’événement Salon de l’imaginaire et du jeu Vernon a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération