Salon de Minéraux et Fossiles de Langeais (37) Langeais
vendredi 14 août 2026 · Langeais
Informations pratiques
Langeais
Salon de Minéraux et Fossiles de Langeais (37)
Rue Andrée Colson Langeais Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Deuxième Salon de Minéraux et Fossiles de Langeais (37).
Deuxième Salon de Minéraux et Fossiles de Langeais (37).
Suite au grand succès populaire de la première édition, l’an passé, une douzaine d’exposants seront présents pour vous faire découvrir les merveilles minéralogiques et paléontologiques qu’offre notre planète. Vous pourrez également trouver des bijoux et des figurines en pierres naturelles. Une lapidaire sera également présente afin de vous faire des démonstrations de son art de la taille et du polissage des minéraux.
N’hésitez à venir à notre rencontre pour compléter vos collections ou pour poser vos questions. .
Rue Andrée Colson Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 04 77 30 dancelin3770@gmail.com
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English :
Second Langeais (37) Mineral and Fossil Show.
L’événement Salon de Minéraux et Fossiles de Langeais (37) Langeais a été mis à jour le 2026-08-03 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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