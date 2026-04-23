Cremps

Salon de thé associatif éphémère du Fourtou

Cremps Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-08-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-05

L’association Fourtou a été crée pour favoriser le lien social en milieu rural

L’association Fourtou a été crée pour favoriser le lien social en milieu rural. Pour démarrer nous proposons d’ouvrir un salon de thé et de jeux associatif éphémère.

Il y sera proposé des boissons et des glaces fabriquées par nos soins, des circuits mettant en valeur le patrimoine de Cremps, des jeux pour les enfants et éventuellement le terrain de pétanque.

Les jeux sont empruntés à la ludothèque de Cahors autrement dit il s'agit de jeu en bois. Un adulte sera vigilant quant à leur utilisation.

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Cremps 46230 Lot Occitanie +33 7 60 72 06 49

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English :

The Fourtou Association was founded to promote social cohesion in rural areas

L’événement Salon de thé associatif éphémère du Fourtou Cremps a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Cahors Vallée du Lot