Salon des Arts au Château de Maupassant VIHIERS Lys-Haut-Layon
samedi 26 septembre 2026 · VIHIERS · Lys-Haut-Layon
Informations pratiques
Lys-Haut-Layon
Salon des Arts au Château de Maupassant
VIHIERS Rue Nationale Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Les 26 et 27 septembre 2026, le château de Maupassant accueillera la 26ème édition du Salon des Arts de Vihiers.
Près de 200 œuvres, présentées par une trentaine d’artistes, seront exposées sur les trois étages du château peintures, dessins et sculptures y seront à l’honneur.
Pour l’occasion, l’ancienne forteresse ouvrira exceptionnellement ses portes au public, proposant des visites guidées à 15h ou en libre accès.
Entrée libre. .
VIHIERS Rue Nationale Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire vihierspatrimoine@gmail.com
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English :
On September 26 and 27, 2026, the Château de Maupassant will host the 26th edition of the Vihiers Arts Fair.
L’événement Salon des Arts au Château de Maupassant Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme du Choletais
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