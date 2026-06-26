Salon des Collectionneurs Crest
dimanche 5 juillet 2026 · Crest
Informations pratiques
Crest
Salon des Collectionneurs
Espace Soubeyran Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Trois expositions Marquise de Sévigné, sa vie son œuvre Chouettes pages choisies Broderie philatélique.
Exposition vente timbres monnaies cartes postales multi collection
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Espace Soubeyran Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@philatelie-crest.org
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English :
Three Exhibitions: The Marquise de S%E9vign%E9, Her Life and Work—A Selection of Fine Pages—Philatelic Embroidery.
Exhibition and Sale of Stamps, Coins, Postcards, and Mixed Collections
L’événement Salon des Collectionneurs Crest a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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