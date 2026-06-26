Informations pratiques

Crest

Salon des Collectionneurs

Espace Soubeyran Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Trois expositions Marquise de Sévigné, sa vie son œuvre Chouettes pages choisies Broderie philatélique.

Exposition vente timbres monnaies cartes postales multi collection

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Espace Soubeyran Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@philatelie-crest.org

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English :

Three Exhibitions: The Marquise de S%E9vign%E9, Her Life and Work—A Selection of Fine Pages—Philatelic Embroidery.

Exhibition and Sale of Stamps, Coins, Postcards, and Mixed Collections

L’événement Salon des Collectionneurs Crest a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme