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AGENDA · Crest

Salon des Collectionneurs Crest

dimanche 5 juillet 2026 · Crest

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Espace Soubeyran
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Tarif

Crest

Salon des Collectionneurs

Espace Soubeyran Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Trois expositions Marquise de Sévigné, sa vie son œuvre Chouettes pages choisies Broderie philatélique.
Exposition vente timbres monnaies cartes postales multi collection
  .

Espace Soubeyran Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@philatelie-crest.org

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English :

Three Exhibitions: The Marquise de S%E9vign%E9, Her Life and Work—A Selection of Fine Pages—Philatelic Embroidery.
Exhibition and Sale of Stamps, Coins, Postcards, and Mixed Collections

L’événement Salon des Collectionneurs Crest a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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