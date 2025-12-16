Salon des collectionneurs et des passionnés Mulhouse

Salon des collectionneurs et des passionnés

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-15 09:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

2026-02-15

Le Club Multicollections Les Chasseurs d’Images organise avec la participation de la Ville de MULHOUSE le 124e Salon de l’Univers du Parfum, Bijoux, de la Carte Postale, Philatélie, Numismatique, Capsules de champagne, Disques vinyles, Jouets et Jeux anciens, Figurines, Legos, Playmobiles, Ours et Poupées, Arts de la table, Faïences de Sarreguemines…

Un bureau de poste temporaire proposera le timbre Mulhouse, 800 ans d’Histoire .

Les collectionneurs et visiteurs sont accueillis par environ 200 exposants sélectionnés proposant du matériel inédit de la région, de toutes les provinces françaises et de nombreux pays d’Europe. Il peuvent y admirer, échanger ou découvrir un salon agrémenté avec de la Brocante de Qualité, Arts de la Table, Objets de Décoration et d’Art Populaire et de Charme, Antiquités et Divers Collections d’Echantillons et Flacons à Parfums Anciens et Modernes, de Boîtes à Poudre, de Cartes Parfumées, Bijoux, Cartes Postales, Timbres, Monnaies, Télécartes, Imageries Pieuses, Affiches, Vieux Papiers et Collections, Capsules de Champagne, Disques Vinyles, Ours et Poupées, Insignes et Décorations Militaires, Jouets Anciens, Objets Brassicoles, Plaques Emaillées, Livres Anciens et d’Occasion, B.D., Stylos Publicitaires, Fèves, Pin’s… .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 53 04 68 clubmulticollections.leschasseursdimages@orange.fr

English :

The Club Multicollections Les Chasseurs d?Images is organizing the 124th Salon de l?Univers du Parfum, Bijoux, de la Carte Postale, Philatélie, Numismatique, Capsules de champagne, Disques vinylyles, Jouets et Jeux anciens, Figurines, Legos, Playmobiles, Ours et Poupées, Arts de la table, Faïences de Sarreguemines… with the participation of the City of MULHOUSE.

A temporary post office will feature the Mulhouse, 800 years of History stamp.

