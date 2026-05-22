Salon des collectivités locales Espace Etincelle Bergerac
Salon des collectivités locales Espace Etincelle Bergerac mardi 20 octobre 2026.
Bergerac
Salon des collectivités locales
Espace Etincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-20
Nous sommes heureux de vous annoncer la 1ère édition du Salon des Collectivités Locales et de l’Action Publique, les 20.21 octobre 2026 à l’Espace Etincelle de Bergerac.
Ce rendez-vous professionnel a pour objectif de rassembler les acteurs publics de la Dordogne, de l’Est Gironde et du Nord Lot-et-Garonne autour des enjeux actuels des collectivités territoriales.
À travers six pôles thématiques, le salon SCAP accueillera un visitorat professionnel ciblé Élus, décideurs publics, responsables techniques, agents territoriaux et partenaires institutionnels…… .
Espace Etincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 07 36 80
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English : Salon des collectivités locales
L’événement Salon des collectivités locales Bergerac a été mis à jour le 2026-05-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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