Salon des collectivités locales Espace Etincelle Bergerac

Bergerac

Salon des collectivités locales

Espace Etincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-20

Nous sommes heureux de vous annoncer la 1ère édition du Salon des Collectivités Locales et de l’Action Publique, les 20.21 octobre 2026 à l’Espace Etincelle de Bergerac.

Ce rendez-vous professionnel a pour objectif de rassembler les acteurs publics de la Dordogne, de l’Est Gironde et du Nord Lot-et-Garonne autour des enjeux actuels des collectivités territoriales.

À travers six pôles thématiques, le salon SCAP accueillera un visitorat professionnel ciblé Élus, décideurs publics, responsables techniques, agents territoriaux et partenaires institutionnels…… .

Espace Etincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 07 36 80

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English : Salon des collectivités locales

L’événement Salon des collectivités locales Bergerac a été mis à jour le 2026-05-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides