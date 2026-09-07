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Salon des communes et des intercommunalités du Var, Complexe Giran – Tennis couverts, Draguignan

jeudi 8 octobre 2026 · Complexe Giran - Tennis couverts · Draguignan

Salon des communes et des intercommunalités du Var, Complexe Giran – Tennis couverts, Draguignan

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
Complexe Giran - Tennis couverts
Adresse
boulevard Léon Blum, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Salon des communes et des intercommunalités du Var Jeudi 8 octobre, 09h00 Complexe Giran – Tennis couverts Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T09:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T09:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00

Salon dédié aux actions et aux préoccupations des collectivités et des organismes publics. Il est le rdv des élus et décideurs qui préparent l’avenir de nos communes.

Complexe Giran – Tennis couverts boulevard Léon Blum, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Au complexe Giran : 6 terrain de tennis en résines en salle.
Salon des communes et des intercommunalités du Var

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