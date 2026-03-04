Salon des éditions d’art en Occitanie #3, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Salon des éditions d’art en Occitanie #3 29 et 30 mai Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T14:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Pour cette troisième année, le Salon des éditions d’art en Occitanie rassemblera à la Médiathèque José Cabanis une quarantaine d’exposants – artistes-auteurs, centres d’art contemporain, maisons d’édition, musées, artist run spaces, écoles d’art, collectifs, associations, etc. – pour présenter et vendre une multitude d’éditions d’art : livres d’artistes, revues, fanzines, catalogues, essais critiques, ouvrages de recherche, ouvrages rares et livres objets à tous les prix.

Une table ronde sur l’actualité du livre d’artiste sera organisée le samedi matin. Deux journées pour découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine en Occitanie, le tout sur papier.

Initié et porté par Air de Midi, réseau art contemporain en Occitanie.

Médiathèque José Cabanis – Atrium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://bibliotheque.toulouse.fr/hors-menu/nouveau-printemps »}]

