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Salon des entrepreneurs 2026, Palais de la Bourse, Bordeaux

lundi 28 septembre 2026 · Palais de la Bourse · Bordeaux

Salon des entrepreneurs 2026, Palais de la Bourse, Bordeaux

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Lieu
Palais de la Bourse
Adresse
19 place de la bourse 33000 bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Salon des entrepreneurs 2026 Lundi 28 septembre, 09h30 Palais de la Bourse Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T17:30:00+02:00

Le salon des entrepreneurs c’est l’occasion pour vous, entrepreneur·e·s, d’être conseillé·e·s et guidé·e·s par des partenaires de l’écosystème bordelais. À travers divers espaces et ateliers, faites le plein de conseils pour votre projet entrepreneurial et trouvez les ressources adaptées à vos besoins.

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Un salon dédié à la création d’entreprise et aux entrepreneurs à Bordeaux création entreprise

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