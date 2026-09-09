Salon des entrepreneurs 2026, Palais de la Bourse, Bordeaux
lundi 28 septembre 2026 · Palais de la Bourse · Bordeaux
Informations pratiques
Salon des entrepreneurs 2026 Lundi 28 septembre, 09h30 Palais de la Bourse Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T17:30:00+02:00
Le salon des entrepreneurs c’est l’occasion pour vous, entrepreneur·e·s, d’être conseillé·e·s et guidé·e·s par des partenaires de l’écosystème bordelais. À travers divers espaces et ateliers, faites le plein de conseils pour votre projet entrepreneurial et trouvez les ressources adaptées à vos besoins.
Palais de la Bourse 19 place de la bourse 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.salon-entrepreneurs.fr/salon-de-bordeaux »}]
Un salon dédié à la création d’entreprise et aux entrepreneurs à Bordeaux création entreprise
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