Salon des entrepreneurs 2026, Palais de la Bourse, Bordeaux

Informations pratiques

Salon des entrepreneurs 2026 Lundi 28 septembre, 09h30 Palais de la Bourse Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-28T09:30:00+02:00 – 2026-09-28T17:30:00+02:00

Le salon des entrepreneurs c’est l’occasion pour vous, entrepreneur·e·s, d’être conseillé·e·s et guidé·e·s par des partenaires de l’écosystème bordelais. À travers divers espaces et ateliers, faites le plein de conseils pour votre projet entrepreneurial et trouvez les ressources adaptées à vos besoins.

Palais de la Bourse 19 place de la bourse 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.salon-entrepreneurs.fr/salon-de-bordeaux »}]

Un salon dédié à la création d’entreprise et aux entrepreneurs à Bordeaux création entreprise