Salon des Minéraux, fossiles et bijoux Expo-vente internationale Salle Jean Ferrat Malemort

Malemort

Salon des Minéraux, fossiles et bijoux Expo-vente internationale

Salle Jean Ferrat Chemin de Dominique Malemort Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Expo-vente de Minéraux, fossiles Bijoux entrée gratuite, sur présentation du flyers chaque enfant recevra un pierre en cadeau .

Salle Jean Ferrat Chemin de Dominique Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 17 34 53 zenstonesevent@gmail.com

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English : Salon des Minéraux, fossiles et bijoux Expo-vente internationale

L’événement Salon des Minéraux, fossiles et bijoux Expo-vente internationale Malemort a été mis à jour le 2026-04-26 par Brive Tourisme