Salon des Minéraux, fossiles et bijoux Expo-vente internationale Salle Jean Ferrat Malemort
Salon des Minéraux, fossiles et bijoux Expo-vente internationale Salle Jean Ferrat Malemort samedi 2 mai 2026.
Malemort
Salon des Minéraux, fossiles et bijoux Expo-vente internationale
Salle Jean Ferrat Chemin de Dominique Malemort Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Expo-vente de Minéraux, fossiles Bijoux entrée gratuite, sur présentation du flyers chaque enfant recevra un pierre en cadeau .
Salle Jean Ferrat Chemin de Dominique Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 17 34 53 zenstonesevent@gmail.com
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English : Salon des Minéraux, fossiles et bijoux Expo-vente internationale
L’événement Salon des Minéraux, fossiles et bijoux Expo-vente internationale Malemort a été mis à jour le 2026-04-26 par Brive Tourisme
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