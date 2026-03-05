Soirée dansante avec Dans’nac Malemort
Soirée dansante avec Dans’nac Malemort samedi 21 mars 2026.
Salle Jean Ferrat Malemort Corrèze
Une soirée dansante est organisée par Dans’nac, pour fêter leur 10 ans.
Elle sera animée par le groupe Éclipse (danses sociales New line danse West coast swing Country).
21h à la salle Jean Ferrat .
Salle Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 28 43 86
