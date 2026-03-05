Soirée dansante avec Dans’nac Malemort

Soirée dansante avec Dans’nac

Salle Jean Ferrat Malemort Corrèze

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Une soirée dansante est organisée par Dans’nac, pour fêter leur 10 ans.

Elle sera animée par le groupe Éclipse (danses sociales New line danse West coast swing Country).

21h à la salle Jean Ferrat .

Salle Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 28 43 86

