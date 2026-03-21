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Super loto Venarsal Loisirs Malemort

Super loto Venarsal Loisirs Malemort

Super loto Venarsal Loisirs Malemort samedi 16 mai 2026.

Adresse : Salle Jean Ferrat

Ville : 19360 Malemort

Département : Corrèze

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Malemort

Super loto Venarsal Loisirs

Salle Jean Ferrat Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Nombreux lots à gagner séjour à Disneyland Paris, télévision 139 cm, brasero,aspirateur laveur, tireuse à bière….

A 20h, salle Jean Ferrat. Ouverture des portes à 17h30
Tarif à partir de 10€ la plaque de 3 cartons   .

Salle Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 61 37 78 

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English : Super loto Venarsal Loisirs

L’événement Super loto Venarsal Loisirs Malemort a été mis à jour le 2026-04-26 par Brive Tourisme

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