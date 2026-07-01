Informations pratiques

Métabief

Salon des minéraux

Salle Paul Charlin Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le salon des minéraux et bien-être de référence dans le Haut-Doubs . . . des exposantes et exposants compétents, des pierres de qualité. . . des Passionnés .

Salle Paul Charlin Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 21 44 59 passionmineraux@outlook.fr

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English :

L’événement Salon des minéraux Métabief a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS