AGENDA · Métabief
Salon des minéraux Métabief
samedi 11 juillet 2026 · Métabief
Informations pratiques
Métabief
Salon des minéraux
Salle Paul Charlin Métabief Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Le salon des minéraux et bien-être de référence dans le Haut-Doubs . . . des exposantes et exposants compétents, des pierres de qualité. . . des Passionnés .
Salle Paul Charlin Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 21 44 59 passionmineraux@outlook.fr
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English :
L’événement Salon des minéraux Métabief a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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