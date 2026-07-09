Salon des vignerons et de la gastronomie La Halle Léo Ferré Gardanne

Informations pratiques

Gardanne

Salon des vignerons et de la gastronomie

Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026.

Vendredi de 14h à 21h

Samedi de 10h à 21h

Dimanche de 10h à 19h. La Halle Léo Ferré Avenue Du 8 mai 1945 Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Le Lions Club de Gardanne organise son 17ᵉ Salon des Vignerons et de la Gastronomie du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026 à la Halle Léo Ferré.

Un évènement devenu incontournable pour les amateurs de vins et produits du terroir.



Pendant tout le week-end les visiteurs pourront rencontrer des vignerons venus de différentes régions de France ainsi que des producteurs passionnés, heureux de faire découvrir leurs savoir-faire et de partager les richesses de notre patrimoine gastronomique.



Dégustations, échanges et découvertes seront au rendez-vous dans une ambiance chaleureuse.



Au-delà de son caractère festif, ce salon est avant tout un événement solidaire.

Les bénéfices réalisés permettront au Lions Club de Gardanne en Provence de poursuivre ses actions au profit des associations locales et des personnes en situation de fragilité.



En participant à cette manifestation chaque visiteur contribue concrètement à soutenir des projets solidaires sur notre territoire.



Nous vous invitons à venir nombreux pour passer une agréable journée, l’entrée est gratuite et le parking gratuit (parking à proximité).



Vous pouvez déguster sur place dans le grand espace aménagé pour la restauration.



Contact 06 14 60 96 84 francisbaudoin@free.fr .

La Halle Léo Ferré Avenue Du 8 mai 1945 Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lions.gardanne.communication@gmail.com

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English :

The Gardanne Lions Club is organizing its 17th Wine and Gastronomy Fair from Friday, October 16, to Sunday, October 18, 2026, at the Halle Léo Ferré.

L’événement Salon des vignerons et de la gastronomie Gardanne a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Gardanne