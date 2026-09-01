Salon du bien être et de la spiritualité Vibre ta ville place Jean Jaurès Romans-sur-Isère
samedi 12 septembre 2026 · place Jean Jaurès · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Salon du bien être et de la spiritualité Vibre ta ville
place Jean Jaurès Sous la canopée Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Une expérience immersive dédiée au bien-être, à la reconnexion humaine, à la spiritualité et aux rencontres inspirantes.
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place Jean Jaurès Sous la canopée Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 56 24 73
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English :
An immersive experience dedicated to well-being, human connection, spirituality, and inspiring encounters.
L’événement Salon du bien être et de la spiritualité Vibre ta ville Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme
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