Salon du bien être et de la spiritualité Vibre ta ville place Jean Jaurès Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Salon du bien être et de la spiritualité Vibre ta ville

place Jean Jaurès Sous la canopée Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Une expérience immersive dédiée au bien-être, à la reconnexion humaine, à la spiritualité et aux rencontres inspirantes.

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place Jean Jaurès Sous la canopée Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 56 24 73

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English :

An immersive experience dedicated to well-being, human connection, spirituality, and inspiring encounters.

L’événement Salon du bien être et de la spiritualité Vibre ta ville Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme