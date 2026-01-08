Salon du Bien-être La Papeterie Uzerche

Salon du Bien-être

La Papeterie Halle Huguenot Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

L’association Les Nomades du Bien-Être a le plaisir de vous proposer la 3ème édition du Salon du Bien-Être de la Ville d’Uzerche.

Plus de 40 exposants du domaine du bien-être, des produits naturels et bio ainsi que des arts divinatoires.

Programme très riche avec plus de 14 conférences sur les 2 jours.

Espace restauration et buvette sur place.

L’entrée est gratuite comme l’accès à l’ensemble des conférences. .

La Papeterie Halle Huguenot Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 13 13 73 lesnomadesdubienetre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon du Bien-être Uzerche a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze