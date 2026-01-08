Salon du Bien-être La Papeterie Uzerche
Salon du Bien-être La Papeterie Uzerche samedi 18 avril 2026.
Salon du Bien-être
La Papeterie Halle Huguenot Uzerche Corrèze
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18 2026-04-19
L’association Les Nomades du Bien-Être a le plaisir de vous proposer la 3ème édition du Salon du Bien-Être de la Ville d’Uzerche.
Plus de 40 exposants du domaine du bien-être, des produits naturels et bio ainsi que des arts divinatoires.
Programme très riche avec plus de 14 conférences sur les 2 jours.
Espace restauration et buvette sur place.
L’entrée est gratuite comme l’accès à l’ensemble des conférences. .
La Papeterie Halle Huguenot Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 13 13 73 lesnomadesdubienetre@gmail.com
