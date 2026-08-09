Informations pratiques

Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Niort Niort Niort 28 et 29 novembre

RDV les 28 et 29 novembre 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Parc des Expositions à Niort. 70 exposants – 20 conférences. ENTREE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-28T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-29T19:00:00.000+01:00

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Niort 79000 Niort



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