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Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Niort Niort Niort

samedi 28 novembre 2026 · Niort

Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Niort Niort Niort

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Niort
Adresse
79000
Ville
Niort

Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Niort Niort Niort 28 et 29 novembre

RDV les 28 et 29 novembre 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Parc des Expositions à Niort. 70 exposants – 20 conférences. ENTREE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-28T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-29T19:00:00.000+01:00

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Niort 79000 Niort


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