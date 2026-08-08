Informations pratiques

Niort

Cinéma en plein-air Film Conclave à Niort

Parc Pré Leroy Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:45:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Venez assister à une séance de cinéma en plein air à Niort ! Au programme de cette séance le film Conclave .

Synopsis

Synopsis Quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve en charge d’organiser la sélection de son successeur. Alors que les machinations politiques au sein du Vatican s’intensifient, il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu’il doit découvrir avant qu’un nouveau Pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde. .

Parc Pré Leroy Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 74 11

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English : Cinéma en plein-air Film Conclave à Niort

L’événement Cinéma en plein-air Film Conclave à Niort Niort a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Niort Marais Poitevin