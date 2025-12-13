Cholet

Salon du bon vivant

2 avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 23:45:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Gastronomie, terroir français, spécialité du monde, apéritif en folie, grignotage, planches garnie, copains et copines guidé par des centaines d’artisans du bon gout sur 4000m2 de salon au parc des expositions de Cholet les 6 et 7 juin 2026, 1ere édition France.

De la bouffe, du terroir, de l’apéro sur + 4000m² d’expo !

Encore de la bouffe, des animations, une piste dancefloor 80’s, des tatoueurs, encore de l’apéro, des copains, des tombolas à 30 gagnants par heure !

Tout ce que vous aimez au même endroit, au même moment !

Encore de l’apéro, des gros gâteaux, du terroir, de l’amour de nos campagnes, un petit peu d’apéro, le tout, organisé par des bons vivants… pour les bons vivants !

> L’abus d’alcool est dangereux pour la santé .

2 avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire sdbv.contact@gmail.com

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English :

Gastronomy, French terroir, world specialties, aperitif madness, nibbles, garnished boards, friends guided by hundreds of artisans of good taste on 4000m2 of exhibition at the Cholet exhibition center on June 6 and 7, 2026, 1st edition France.

L’événement Salon du bon vivant Cholet a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme du Choletais