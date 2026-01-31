Mulhouse

Salon du Chocolat et des gourmandises

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Le chocolat et les gourmandises sont à l’honneur lors d’un grand salon qui se déroule au Parc Expo. Au programme, démonstrations et dégustations avec la Corporation des Pâtissiers Confiseurs et Glaciers du Haut-Rhin les gourmands trouveront leur bonheur !

Le chocolat et les gourmandises sont à l’honneur lors d’un grand salon qui se déroule au Parc Expo. Au programme, démonstrations et dégustations avec la Corporation des Pâtissiers Confiseurs et Glaciers du Haut-Rhin les gourmands trouveront leur bonheur ! .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00 accueil.parc@parcexpo.fr

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English :

Chocolate and delicacies are in the spotlight at a large exhibition that takes place at the Parc Expo. On the program, demonstrations and tastings with the Corporation of Pastry, Confectionery and Ice Cream makers of the Haut-Rhin: the gourmets will find their happiness!

L’événement Salon du Chocolat et des gourmandises Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace