Palavas-les-Flots

SALON DU CHOCOLAT ET DES SPÉCIALITÉS RÉGIONALES

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Un salon gourmand et solidaire autour du chocolat et des spécialités régionales, organisé par le Club des Kiwanis de Montpellier.

Dégustations, animations et ateliers au profit de la santé des enfants.

Le Club des Kiwanis de Montpellier vous invite à la 6ᵉ édition du Salon du chocolat et des spécialités régionales.

Notre cinquième salon se tiendra Salle Bleue, Halle des Expositions à Palavas-les-Flots les 10 et 11 octobre de 10H à 19H sans interruption, avec le soutien des étudiants et lycéens du Groupe Kiwanis Jeunes de Montpellier.

Vous pourrez y déguster du chocolat, du nougat, des confitures, des macarons, de la nougatine, des gaufres, des pâtisseries orientales, du miel, des champagnes, de l’armagnac, du rhum, du foie gras, du confit de canard, de charcuteries, des tapenades, et huiles d’olive.

Tombola gratuite avec de nombreux lots à gagner.

Pour les enfants espace maquillage et fontaine à chocolat !

Les recettes de ce salon seront intégralement reversées à la Fondation Saint Pierre et à la

Fondation Maladies Rares.

Salle Bleue

Infos 06 86 68 11 63 .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 86 68 11 63 patrick.maurel@inserm.fr

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English :

A gourmet fair featuring chocolate and regional specialities, organized by the Montpellier Kiwanis Club.

Tastings, events and workshops to benefit children’s health.

L’événement SALON DU CHOCOLAT ET DES SPÉCIALITÉS RÉGIONALES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34