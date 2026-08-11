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AGENDA · Mazé-Milon

Salon du Livre au Château de Montgeoffroy à Mazé Mazé Mazé-Milon

dimanche 27 septembre 2026 · Mazé · Mazé-Milon

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Mazé
Adresse
Château de Montgeoffroy
Ville
49630 Mazé-Milon
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Mazé-Milon

Salon du Livre au Château de Montgeoffroy à Mazé

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Salon du Livre au Château de Montgeoffroy à Mazé
Installés dans les pièces de réception du Château, ainsi que dans les communs , plus de 50 auteurs vous attendent pour des séances de dédicaces et d’échanges. Montgeoffroy sera l’écrin, le temps d’une journée, de cette rencontre entre Histoire, auteurs/trices et lecteurs/trices.
2 pôles à découvrir
Pôle romans et polars
Pôle jeunesse et bande dessinée
Programme:
09h45: inauguration du salon
10h 18h ouverture au public Rencontres des auteurs/trices et séances de dédicaces
Programmation en cours…   .

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire   montgeoffroyselivre@gmail.com

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English :

Book Fair at the Château de Montgeoffroy in Mazé

L’événement Salon du Livre au Château de Montgeoffroy à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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