Salon du Livre au Château de Montgeoffroy à Mazé Mazé Mazé-Milon

Informations pratiques

Mazé-Milon

Salon du Livre au Château de Montgeoffroy à Mazé

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Salon du Livre au Château de Montgeoffroy à Mazé

Installés dans les pièces de réception du Château, ainsi que dans les communs , plus de 50 auteurs vous attendent pour des séances de dédicaces et d’échanges. Montgeoffroy sera l’écrin, le temps d’une journée, de cette rencontre entre Histoire, auteurs/trices et lecteurs/trices.

2 pôles à découvrir

Pôle romans et polars

Pôle jeunesse et bande dessinée

Programme:

09h45: inauguration du salon

10h 18h ouverture au public Rencontres des auteurs/trices et séances de dédicaces

Programmation en cours… .

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire montgeoffroyselivre@gmail.com

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English :

Book Fair at the Château de Montgeoffroy in Mazé

L’événement Salon du Livre au Château de Montgeoffroy à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert