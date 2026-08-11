Salon du Livre au Château de Montgeoffroy à Mazé Mazé Mazé-Milon
dimanche 27 septembre 2026 · Mazé · Mazé-Milon
Informations pratiques
Mazé-Milon
Salon du Livre au Château de Montgeoffroy à Mazé
Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Salon du Livre au Château de Montgeoffroy à Mazé
Installés dans les pièces de réception du Château, ainsi que dans les communs , plus de 50 auteurs vous attendent pour des séances de dédicaces et d’échanges. Montgeoffroy sera l’écrin, le temps d’une journée, de cette rencontre entre Histoire, auteurs/trices et lecteurs/trices.
2 pôles à découvrir
Pôle romans et polars
Pôle jeunesse et bande dessinée
Programme:
09h45: inauguration du salon
10h 18h ouverture au public Rencontres des auteurs/trices et séances de dédicaces
Programmation en cours… .
Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire montgeoffroyselivre@gmail.com
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English :
Book Fair at the Château de Montgeoffroy in Mazé
L’événement Salon du Livre au Château de Montgeoffroy à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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