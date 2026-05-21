Salon du livre Grande Rue Ault
Salon du livre Grande Rue Ault samedi 24 octobre 2026.
Ault
Salon du livre
Grande Rue Front de mer Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
Gratuit
Polars, jeunesse, romans, BD, documentaires, poésies..
Gratuit
Polars, jeunesse, romans, BD, documentaires, poésies.. .
Grande Rue Front de mer Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21
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English :
Free
Thrillers, children’s books, novels, comics, documentaries, poetry…
L’événement Salon du livre Ault a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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