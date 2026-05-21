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Salon du livre Grande Rue Ault

Salon du livre Grande Rue Ault samedi 24 octobre 2026.

Lieu : Grande Rue

Adresse : Front de mer

Ville : 80460 Ault

Département : Somme

Début : samedi 24 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Ault

Salon du livre

Grande Rue Front de mer Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-24

Gratuit
Polars, jeunesse, romans, BD, documentaires, poésies..
Gratuit
Polars, jeunesse, romans, BD, documentaires, poésies..   .

Grande Rue Front de mer Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21 

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English :

Free
Thrillers, children’s books, novels, comics, documentaries, poetry…

L’événement Salon du livre Ault a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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