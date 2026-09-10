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AGENDA · Casteljaloux

Salon du livre Casteljaloux

dimanche 27 septembre 2026 · Casteljaloux

Salon du livre Casteljaloux

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle de La Bartère
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Casteljaloux

Salon du livre

Salle de La Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Premier salon du livre de l’association Page à l’Avance.
Une vingtaine d’auteurs seront présents pour dédicacer leur ouvrage.
Lecture à voix haute, table ronde et de nombreuses animations.
Premier salon du livre de l’association Page à l’Avance.
Une vingtaine d’auteurs seront présents pour dédicacer leur ouvrage.
Lecture à voix haute, table ronde et de nombreuses animations.
Entrée et parking gratuits.   .

Salle de La Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   pagealavance.47@gmail.com

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English : Salon du livre

First book fair organized by the Page %E0 l’Avance association.
About 20 authors will be on hand to sign their books.
Read-aloud sessions, a panel discussion, and many other activities.

L’événement Salon du livre Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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