Informations pratiques

Casteljaloux

Salon du livre

Salle de La Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Premier salon du livre de l’association Page à l’Avance.

Une vingtaine d’auteurs seront présents pour dédicacer leur ouvrage.

Lecture à voix haute, table ronde et de nombreuses animations.

Premier salon du livre de l’association Page à l’Avance.

Une vingtaine d’auteurs seront présents pour dédicacer leur ouvrage.

Lecture à voix haute, table ronde et de nombreuses animations.

Entrée et parking gratuits. .

Salle de La Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine pagealavance.47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du livre

First book fair organized by the Page %E0 l’Avance association.

About 20 authors will be on hand to sign their books.

Read-aloud sessions, a panel discussion, and many other activities.

L’événement Salon du livre Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne