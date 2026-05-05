Montargis

Salon du livre de l’Agglomération Montargoise

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Salon du livre de l’Agglomération Montargoise

Le 6ème Salon du livre de l’Agglomération Montargoise ouvre ses portes dès 10h et accueille une cinquantaine d’auteurs venant de toute la France. Romans, BD, mangas, essais, jeunesse, il y en aura pour tous les goûts. Des animations sont proposées par la médiathèque tout au long de la journée. .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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Salon du livre de l’Agglomération Montargoise

L’événement Salon du livre de l’Agglomération Montargoise Montargis a été mis à jour le 2026-04-30 par OT MONTARGIS