SALON DU LIVRE DE MONTBRON place du chateau Montbron
SALON DU LIVRE DE MONTBRON place du chateau Montbron mardi 23 juin 2026.
Montbron
SALON DU LIVRE DE MONTBRON
place du chateau PLACE DU CHÄTEAU Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-23
salon du livre de Montbron le 23- 27 & 28 juin 2026
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place du chateau PLACE DU CHÄTEAU Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine patrickhermouet@free.fr
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English :
montbron book fair June 23- 27 & 28, 2026
L’événement SALON DU LIVRE DE MONTBRON Montbron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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