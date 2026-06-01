SALON DU LIVRE DE MONTBRON place du chateau Montbron mardi 23 juin 2026.

Montbron

SALON DU LIVRE DE MONTBRON

place du chateau PLACE DU CHÄTEAU Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:30:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-23

salon du livre de Montbron le 23- 27 & 28 juin 2026

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place du chateau PLACE DU CHÄTEAU Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine patrickhermouet@free.fr

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English :

montbron book fair June 23- 27 & 28, 2026

L’événement SALON DU LIVRE DE MONTBRON Montbron a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord