Montpellier

SALON DU LIVRE INDÉPENDANT DE MONTPELLIER BOOK AND BEER

55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

SAMEDI 02 MAI DE 11H A 19H

La deuxième édition du Salon du Livre Indépendant rassemblera 35 auteurs français et internationaux.

Un événement convivial et festif pour célébrer la richesse et la diversité de la littérature autoéditée.

SAMEDI 02 MAI DE 11H A 19H

La deuxième édition du Salon du Livre Indépendant rassemblera 35 auteurs français et internationaux.

Un événement convivial et festif pour célébrer la richesse et la diversité de la littérature autoéditée.

Tous les genres littéraires seront représentés de la fantasy au polar, de la romance au fantastique, du roman historique à la littérature générale, en passant par la poésie ou la littérature jeunesse

Plus d’infos en ligne

Entrée libre .

55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier 34070 Hérault Occitanie

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English : SALON DU LIVRE INDÉPENDANT DE MONTPELLIER BOOK AND BEER

SATURDAY MAY 02 FROM 11 AM TO 7 PM

The second edition of the Salon du Livre Indépendant will bring together 35 French and international authors.

A convivial and festive event to celebrate the richness and diversity of self-published literature.

L’événement SALON DU LIVRE INDÉPENDANT DE MONTPELLIER BOOK AND BEER Montpellier a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER