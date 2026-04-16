SALON DU LIVRE INDÉPENDANT DE MONTPELLIER BOOK AND BEER Montpellier
SALON DU LIVRE INDÉPENDANT DE MONTPELLIER BOOK AND BEER Montpellier samedi 2 mai 2026.
Montpellier
SALON DU LIVRE INDÉPENDANT DE MONTPELLIER BOOK AND BEER
55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
SAMEDI 02 MAI DE 11H A 19H
La deuxième édition du Salon du Livre Indépendant rassemblera 35 auteurs français et internationaux.
Un événement convivial et festif pour célébrer la richesse et la diversité de la littérature autoéditée.
SAMEDI 02 MAI DE 11H A 19H
La deuxième édition du Salon du Livre Indépendant rassemblera 35 auteurs français et internationaux.
Un événement convivial et festif pour célébrer la richesse et la diversité de la littérature autoéditée.
Tous les genres littéraires seront représentés de la fantasy au polar, de la romance au fantastique, du roman historique à la littérature générale, en passant par la poésie ou la littérature jeunesse
Plus d’infos en ligne
Entrée libre .
55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier 34070 Hérault Occitanie
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English : SALON DU LIVRE INDÉPENDANT DE MONTPELLIER BOOK AND BEER
SATURDAY MAY 02 FROM 11 AM TO 7 PM
The second edition of the Salon du Livre Indépendant will bring together 35 French and international authors.
A convivial and festive event to celebrate the richness and diversity of self-published literature.
L’événement SALON DU LIVRE INDÉPENDANT DE MONTPELLIER BOOK AND BEER Montpellier a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT MONTPELLIER
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