Salon du Livre Jeunesse Val de Lire Beaugency

Salon du Livre Jeunesse Val de Lire

Avenue des Hauts de Lutz Beaugency Loiret

Gratuit

Gratuit

Date :

Vendredi 2026-03-27 10:00:00

2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27

41e édition du Salon du Livre Jeunesse Val de Lire !

Le salon du livre jeunesse Val de Lire est de retour pour une 41e édition. Le thème de cette édition est Au-delà des frontières… Chaque année, l’association Val de Lire qui a pour but de promouvoir la littérature jeunesse organise, en partenariat avec la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire, le salon du livre jeunesse Val de Lire avec le soutien de nombreux partenaires locaux. Ces trois jours sont l’occasion de rencontres entre les auteurs, les éditeurs et leurs publics, d’ateliers par des professionnels des métiers du livre, d’expositions et de spectacles.

Cette 41e édition se déroulera à Beaugency, ainsi que dans les lieux partenaires sur tout le territoire.

Programme à venir ! .

Avenue des Hauts de Lutz Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 75 66 association@valdelire.fr

English :

41st edition of the Val de Lire Children's Book Fair!

