Salon du livre La Truffière aux Livres Rocamadour dimanche 6 septembre 2026.

Rocamadour

Salon du livre La Truffière aux Livres

L’Hospitalet Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Salon du livre des écrivains régionaux et francophones sous les chênes, avec environ 80 écrivains

Salon du livre des écrivains régionaux et francophones sous les chênes, avec environ 80 écrivains. Vous y trouverez toute littérature de la BD au roman en passant par la poésie, les histoires, le conte, la science-fiction ou la littérature pour enfants

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L’Hospitalet Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 6 75 06 45 34

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English :

Book Fair for Regional and Francophone Writers Under the Oak Trees, featuring approximately 80 writers

L’événement Salon du livre La Truffière aux Livres Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne