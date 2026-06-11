Salon du livre La Truffière aux Livres Rocamadour
Salon du livre La Truffière aux Livres Rocamadour dimanche 6 septembre 2026.
Rocamadour
Salon du livre La Truffière aux Livres
L’Hospitalet Rocamadour Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Salon du livre des écrivains régionaux et francophones sous les chênes, avec environ 80 écrivains
Salon du livre des écrivains régionaux et francophones sous les chênes, avec environ 80 écrivains. Vous y trouverez toute littérature de la BD au roman en passant par la poésie, les histoires, le conte, la science-fiction ou la littérature pour enfants
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L’Hospitalet Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 6 75 06 45 34
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English :
Book Fair for Regional and Francophone Writers Under the Oak Trees, featuring approximately 80 writers
L’événement Salon du livre La Truffière aux Livres Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne
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