Informations pratiques

Mers-les-Bains

Salon du livre

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 10:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Gratuit

Auteurs en dédicace

Gratuit

Auteurs en dédicace .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 mediatheque@ville-merslesbains.fr

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L’événement Salon du livre Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS