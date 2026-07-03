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AGENDA · Mers-les-Bains

Salon du livre Mers-les-Bains

dimanche 8 novembre 2026 · Mers-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
80350 Mers-les-Bains
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Mers-les-Bains

Salon du livre

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 10:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :
2026-11-08

Gratuit
Auteurs en dédicace
Gratuit
Auteurs en dédicace   .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46  mediatheque@ville-merslesbains.fr

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L’événement Salon du livre Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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