AGENDA · Mers-les-Bains
Salon du livre Mers-les-Bains
dimanche 8 novembre 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Salon du livre
Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 10:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Gratuit
Auteurs en dédicace
Gratuit
Auteurs en dédicace .
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 mediatheque@ville-merslesbains.fr
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L’événement Salon du livre Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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