samedi 26 septembre 2026 · Centre Culturel et de Congrès · Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

Salon du livre

Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

10e édition du Salon du Livre National organisé par l’association Livres et Lire à Paray .

Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 11 99 02

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English : Salon du livre

L’événement Salon du livre Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-20 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I