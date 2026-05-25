Salon du mariage et de la fête Mulhouse
Salon du mariage et de la fête Mulhouse samedi 7 novembre 2026.
Mulhouse
Salon du mariage et de la fête
120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-07
Découvrez un événement complet autour du mariage regroupant une diversité de prestataires qualifiés robes de mariées, coiffure, beauté, faire-parts, photographes, traiteurs, animation, lieux de réception, voyages de noce… Vous pouvez assister à plusieurs défilés de mode qui dévoilent les nouvelles tendances du mariage.
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120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 26 59 76 yorganisation68@gmail.com
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English :
Discover a complete wedding event featuring a wide range of qualified service providers: wedding dresses, hairdressing, beauty, invitations, photographers, caterers, entertainment, reception venues, honeymoons… You’ll also be able to attend several fashion shows featuring the latest wedding trends.
L’événement Salon du mariage et de la fête Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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