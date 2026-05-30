Salon du Modélisme et exposition Playmobil, Cité du Train – Patrimoine SNCF, Mulhouse

Informations pratiques

Salon du Modélisme et exposition Playmobil 19 et 20 septembre Cité du Train – Patrimoine SNCF Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vivez la magie du miniature à la cité du train !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Cité du Train – Patrimoine SNCF à Mulhouse vous invite à découvrir la 18ᵉ édition du Salon du Modélisme et son exposition Playmobil®, une édition entièrement réinventée, plus immersive, plus spectaculaire et plus riche en découvertes que jamais !

Lego®, Meccano® et Jeujura rejoignent l’exposition Playmobil®, enrichissant l’événement de nouveaux univers iconiques et de créations inédites. Cette alliance exceptionnelle promet un véritable festival de l’imagination et du jeu, où petits et grands pourront redécouvrir les marques qui ont marqué des générations.

Plus ambitieuse que jamais, cette nouvelle édition s’impose comme le rendez-vous incontournable des passionnés de modélisme, des amateurs de jeux de construction et des familles en quête d’émerveillement. Dans le cadre exceptionnel du plus grand musée ferroviaire d’Europe, chaque espace réserve son lot de surprises, d’innovations et de découvertes.

Une véritable célébration de l’imagination !​

Durant tout le weekend, le Salon du Modélisme réunit amateurs passionnés, collectionneurs et professionnels venus de toute l’Europe pour partager leur savoir-faire et présenter des réalisations spectaculaires autour de réseaux ferroviaires, maquettes, et modèles réduits (trains, voitures, camions, aéronefs, bateaux, montgolfières). Vous pourrez découvrir, au cœur des collections majestueuses du musée, les nombreux dioramas (mises en scène de modèles réduits d’exposition) sur toutes sortes de thèmes et d’univers captivants.

En constante évolution, la Cité du Train offre depuis plusieurs années la possibilité de découvrir de façon ludique et originale le monde ferroviaire et son histoire. Vivante et spectaculaire, elle propose de nombreuses démonstrations et animations, aussi bien en intérieur qu’en extérieur, à découvrir en famille ou entre amis, pour le plaisir des petits et des plus grands.

Ainsi, partez en balade à bord d’un petit train tiré par une locomotive à vapeur, découvrez des ateliers de constructions, des démonstrations, ou encore des manipulations !

Un voyage à travers les univers qui ont fait rêver toutes les générations

En parallèle de l’exposition de modélisme, laissez-vous émerveiller par une exposition unique dédiée aux univers qui ont fait rêver des générations entières.

Après le succès des éditions précédentes, l’exposition revient dans une version plus ambitieuse, plus riche et plus spectaculaire que jamais. Pour la première fois, Lego®, Meccano® et Jeujura® rejoignent les célèbres mises en scène Playmobil®, offrant aux visiteurs un voyage extraordinaire à travers les grands classiques du jeu et de la construction.

Découvrez des dioramas monumentaux, admirez des scènes emblématiques minutieusement reconstituées et plongez dans des mondes fantastiques, historiques ou contemporains où créativité, passion et nostalgie se rencontrent.

Petits explorateurs, grands rêveurs, passionnés de modélisme ou simples curieux : chacun trouvera de quoi s’émerveiller au fil d’une exposition conçue pour surprendre et faire voyager l’imagination.

En famille ou entre amis, venez partager un moment hors du temps et redécouvrez le plaisir de jouer, de construire et de rêver ensemble.

Cité du Train – Patrimoine SNCF 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est 03 89 42 83 33 https://www.citedutrain.com La Cité du Train, musée du patrimoine SNCF à Mulhouse (Alsace), vous fait revivre la grande aventure des chemins de fer en France, depuis ses origines en 1827 jusqu’à nos jours. Station tram à proximité (arrêt « Musées »), parking gratuit.

Vivez la magie du miniature à la cité du train !

©Cité du Train – Patrimoine SNCF