Salon du Paranormal 3e édition Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Salon du Paranormal 3e édition

Du samedi 12 au dimanche 13 septembre 2026 de 10h à 19h. Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Vivez une expérience extraordinaire à l’Aréna du Pays d’Aix lors du Salon du Paranormal les 12 et 13 septembre.

Au programme conférences, témoignages, enquêteurs, débats publics, spectacles…

Rendez-vous pour un week-end extraordinaire où le mystère et la découverte seront au rendez-vous.



Accompagnés d’enquêteurs et de scientifiques éminents dans divers domaines, nous vous invitons à vivre une expérience hors du commun lors de nos conférences / débats en plongeant dans des témoignages authentiques de personnes ayant vécu des expériences paranormales troublantes.



Un évènement interactif qui vous permettra également de prendre la parole et de débattre avec les intervenants.



Ce qui vous attend

● Des Conférences, témoignages et débats publics sur les thèmes des E.M.I (Expérience de mort imminente), de l’UFOLOGIE (OVNI, Crops Circle, Rencontre du 3ème type), des FANTOMES et APPARITIONS ainsi que des séances en direct live de CONTACTS DEFUNTS et de VOYANCE collectives.

●Des rencontres et consultations privées avec des Astrologues, Numérologues, Voyants, Médiums, Cartomanciens…

● Des exposants spécialisés dans le paranormal experts, enquêteurs, écrivains, conférenciers, vous pourrez discuter avec eux

● SPECTACLE D’HYPNOSE Assistez et participez au spectacle d’Hypnose le plus incroyable. SPECTACLE DE MENTALISME Participez à la grande expérience de Mentalisme en direct. ● SPECTACLE DE MAGIE

● Espace Foodtrucks. .

Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Enjoy an extraordinary experience at the Ar%E9na du Pays d’Aix during the Paranormal Fair on September 12 and 13.

On the program: lectures, personal accounts, investigators, public debates, shows…

L’événement Salon du Paranormal 3e édition Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence