AGENDA · Niort
Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Niort Niort Niort
samedi 28 novembre 2026 · Niort
Informations pratiques
Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Niort Niort Niort 28 et 29 novembre
RDV les 28 et 29 novembre 2026 au Salon du Paranormal à Niort – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, musée, spécimen de Roswell…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-28T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-29T19:00:00.000+01:00
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Niort 79000 Niort
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