AGENDA · Perpignan
Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Perpignan Perpignan Perpignan
samedi 12 septembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Perpignan Perpignan Perpignan 12 et 13 septembre
RDV les 12 et 13 septembre 2026 au Salon du Paranormal à Perpignan – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, petit musée, spécimen de Roswell…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T19:00:00.000+02:00
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Perpignan 66000 Perpignan
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