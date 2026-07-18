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Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Perpignan Perpignan Perpignan

samedi 12 septembre 2026 · Perpignan

Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Perpignan Perpignan Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Perpignan
Adresse
66000
Ville
Perpignan

Salon du Paranormal au Parc des Expositions à Perpignan Perpignan Perpignan 12 et 13 septembre

RDV les 12 et 13 septembre 2026 au Salon du Paranormal à Perpignan – Au programme : spectacles, conférences, témoignages, débats, petit musée, spécimen de Roswell…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T19:00:00.000+02:00

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Perpignan 66000 Perpignan


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