Salon du tatouage et du piercing Mulhouse
Salon du tatouage et du piercing Mulhouse samedi 24 octobre 2026.
Mulhouse
Salon du tatouage et du piercing
120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
Polynésiens, néo traditionnels, réalistes, cartoons… des tatoueurs de tous styles sont présent sur ce salon pour vous présenter leur travail et proposer des flashes. Vous pourrez aussi assister à diverses animations autour du milieu du tatouage et participer à des concours.
Polynésiens, néo traditionnels, réalistes, cartoons… des tatoueurs de tous styles sont présent sur ce salon pour vous présenter leur travail et proposer des flashes. Vous pourrez aussi assister à diverses animations autour du milieu du tatouage et participer à des concours. .
120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00 contact@tattoofrancegrandest.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Polynesian, neo-traditional, realistic, cartoon… tattoo artists of all styles will be on hand to present their work and offer flashes. You’ll also be able to take part in various tattoo-related events and competitions.
L’événement Salon du tatouage et du piercing Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
À voir aussi à Mulhouse (Haut-Rhin)
- Concerts des Max’s au Théâtre Poche Ruelle Mulhouse 29 mai 2026
- Bim Bam Noum Mulhouse 30 mai 2026
- Caleana Festival Mulhouse 30 mai 2026
- AutoMülh 2026 Cité du Train de Mulhouse Mulhouse 30 mai 2026
- Visite guidée Poésie urbaine, street art à Mulhouse Mulhouse 30 mai 2026