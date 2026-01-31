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Salon du tatouage et du piercing Mulhouse

Salon du tatouage et du piercing Mulhouse samedi 24 octobre 2026.

Adresse : 120 rue Lefèbvre

Ville : 68100 Mulhouse

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 24 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Tarif :

Mulhouse

Salon du tatouage et du piercing

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-24

Polynésiens, néo traditionnels, réalistes, cartoons… des tatoueurs de tous styles sont présent sur ce salon pour vous présenter leur travail et proposer des flashes. Vous pourrez aussi assister à diverses animations autour du milieu du tatouage et participer à des concours.
Polynésiens, néo traditionnels, réalistes, cartoons… des tatoueurs de tous styles sont présent sur ce salon pour vous présenter leur travail et proposer des flashes. Vous pourrez aussi assister à diverses animations autour du milieu du tatouage et participer à des concours.   .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00  contact@tattoofrancegrandest.fr

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English :

Polynesian, neo-traditional, realistic, cartoon… tattoo artists of all styles will be on hand to present their work and offer flashes. You’ll also be able to take part in various tattoo-related events and competitions.

L’événement Salon du tatouage et du piercing Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace

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