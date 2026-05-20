Salon Esprit Maison & Jardin 2026 Rennes parc expo Bruz
Salon Esprit Maison & Jardin 2026 Rennes parc expo Bruz vendredi 9 octobre 2026.
Le rendez-vous incontournable dédié à l’habitat dans l’ouest !
Découvrez les dernières tendances pour aménager votre intérieur et vos extérieurs grâce à plus de 170 exposants.
Pôle immobilier, habitat, décoration, aménagements extérieurs, pépinières, scénographies, créateurs, Esprit Maison & Jardin vous inspire !
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