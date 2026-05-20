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Salon Esprit Maison & Jardin 2026 Rennes parc expo Bruz

Salon Esprit Maison & Jardin 2026 Rennes parc expo Bruz

Salon Esprit Maison & Jardin 2026 Rennes parc expo Bruz vendredi 9 octobre 2026.

Lieu : Rennes parc expo

Adresse : 2, La Haie Gautrais

Ville : 35170 Bruz

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 9 octobre 2026

Fin : lundi 12 octobre 2026

Heure de début : 10:00

Heure de fin : 19:00

Tarif : 5€ sur place, gratuit via billetterie en ligne

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