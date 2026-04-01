Salon Geek & Fun Espace Confluences Condat-sur-Vienne
Salon Geek & Fun Espace Confluences Condat-sur-Vienne samedi 18 avril 2026.
Condat-sur-Vienne
Salon Geek & Fun
Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18 23:00:00
Date(s) :
2026-04-18
L’Amicale Laïque de Condat-sur-Vienne organise le premier salon Geek & Fun dans la commune. Durant deux jours, vous pourrez à un évènement à taille humaine où des passionnés de la culture nipponne viennent rencontrer des passionnés et des curieux. Des nombreuses associations proposeront des conférences, des animations, des ateliers et des tournois de jeux.
Une soirée GEEK aura lieu dès 19H où vous pourrez participer à un blind test, un karaoké et des quizz.
Buvette et petite restauration sur place.
Billetterie en ligne ou sur place.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 13 29
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English : Salon Geek & Fun
L’événement Salon Geek & Fun Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Limoges Métropole
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