Vide grenier GEEK Condat-sur-Vienne
Vide grenier GEEK Condat-sur-Vienne dimanche 19 avril 2026.
Condat-sur-Vienne
Vide grenier GEEK
2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Dans le cadre du premier salon Geek & Fun de Condat, venez dénicher quelques trouvailles au vide grenier POP CULTURE GEEK.
Buvette et petite restauration sur place.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine alcondat87920@gmail.com
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English : Vide grenier GEEK
L’événement Vide grenier GEEK Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Limoges Métropole
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