Condat-sur-Vienne

Vide grenier GEEK

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Dans le cadre du premier salon Geek & Fun de Condat, venez dénicher quelques trouvailles au vide grenier POP CULTURE GEEK.

Buvette et petite restauration sur place.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine alcondat87920@gmail.com

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English : Vide grenier GEEK

L’événement Vide grenier GEEK Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Limoges Métropole