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Vide grenier GEEK Condat-sur-Vienne

Vide grenier GEEK Condat-sur-Vienne

Vide grenier GEEK Condat-sur-Vienne dimanche 19 avril 2026.

Adresse : 2 Rue de la République

Ville : 87920 Condat-sur-Vienne

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Condat-sur-Vienne

Vide grenier GEEK

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Dans le cadre du premier salon Geek & Fun de Condat, venez dénicher quelques trouvailles au vide grenier POP CULTURE GEEK.

Buvette et petite restauration sur place.

Informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   alcondat87920@gmail.com

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English : Vide grenier GEEK

L’événement Vide grenier GEEK Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Limoges Métropole

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