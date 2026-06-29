Salon habitat de Niort PARC DES EXPOSITIONS Niort
vendredi 16 octobre 2026 · PARC DES EXPOSITIONS · Niort
Informations pratiques
Niort
Salon habitat de Niort
PARC DES EXPOSITIONS 6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Salon Habitat de Niort Maison • Jardin • Déco
Du 16 au 18 octobre 2026, le Salon Habitat de Niort vous donne rendez-vous pour trois jours entièrement dédiés à vos projets d’aménagement, de rénovation et de décoration. Plus de 160 exposants spécialisés dans l’habitat, le jardin et la déco seront présents pour vous conseiller et vous faire découvrir les dernières tendances du secteur.
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– Du 16 au 18 octobre 2026
– De 10h à 19h
– Entrée 5 € (gratuite pour les moins de 18 ans)
– Parking gratuit .
PARC DES EXPOSITIONS 6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 00 01 25 mpatureau@leo.fr
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English : Salon habitat de Niort
L’événement Salon habitat de Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-29 par ADT 79
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