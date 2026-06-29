Salon habitat de Niort PARC DES EXPOSITIONS Niort

Informations pratiques

Niort

Salon habitat de Niort

PARC DES EXPOSITIONS 6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Salon Habitat de Niort Maison • Jardin • Déco

Du 16 au 18 octobre 2026, le Salon Habitat de Niort vous donne rendez-vous pour trois jours entièrement dédiés à vos projets d’aménagement, de rénovation et de décoration. Plus de 160 exposants spécialisés dans l’habitat, le jardin et la déco seront présents pour vous conseiller et vous faire découvrir les dernières tendances du secteur.

?? Construction, rénovation, décoration, cuisine, salle de bains, chauffage, énergies renouvelables, pergolas, piscines, terrasses, paysagisme, mobilier de jardin… Trouvez les solutions adaptées à vos envies et à votre budget.

Profitez de conseils personnalisés, comparez les offres et échangez directement avec des professionnels qualifiés pour concrétiser tous vos projets.

– Du 16 au 18 octobre 2026

– De 10h à 19h

– Entrée 5 € (gratuite pour les moins de 18 ans)

– Parking gratuit .

PARC DES EXPOSITIONS 6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 00 01 25 mpatureau@leo.fr

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English : Salon habitat de Niort

L’événement Salon habitat de Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-29 par ADT 79