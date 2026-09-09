Salon Habitat & Environnement Le Palais Royan
samedi 3 octobre 2026 · Le Palais · Royan
Informations pratiques
Royan
Salon Habitat & Environnement
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-10-03
9ᵉ édition du Salon Habitat & Environnement de Royan l’événement à ne pas manquer !
.
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 9th Edition of the Royan Habitat & Environment Fair—an event you won’t want to miss!
L’événement Salon Habitat & Environnement Royan a été mis à jour le 2026-08-25 par Royan Atlantique
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Afterwork UNPI Le nouveau DPE et la prime énergie UNPI Maison des associations Royan 9 septembre 2026
- Petites histoires Association Equilibre Royan 10 septembre 2026
- Réunion d’information, France Travail, Royan 11 septembre 2026
- Par’En Pause Association Equilibre Royan 11 septembre 2026
- Fête des voutes du Port Royan 12 septembre 2026