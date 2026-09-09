UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Royan

Salon Habitat & Environnement Le Palais Royan

samedi 3 octobre 2026 · Le Palais · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Palais
Adresse
42 avenue des Congrès
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Salon Habitat & Environnement

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :
2026-10-03

9ᵉ édition du Salon Habitat & Environnement de Royan l’événement à ne pas manquer !
  .

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00  accueil.pdc@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 9th Edition of the Royan Habitat & Environment Fair—an event you won’t want to miss!

L’événement Salon Habitat & Environnement Royan a été mis à jour le 2026-08-25 par Royan Atlantique

À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)