Salon Habitat et Déco Quai de la Réunion Le Havre vendredi 9 octobre 2026.

Le Havre

Salon Habitat et Déco

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 10:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-09

La troisième édition de cet événement phare se déroulera du 9 au 11 octobre 2026 au Carré des Docks.

Pendant trois jours, près de 160 professionnels locaux seront réunis pour partager leur savoir-faire et vous accompagner.

3h de stationnement offert EFFIA

Bar & Snacking sur place. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Salon Habitat et Déco

L’événement Salon Habitat et Déco Le Havre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie