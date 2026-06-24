Salon Habitat et Déco Quai de la Réunion Le Havre
Salon Habitat et Déco Quai de la Réunion Le Havre vendredi 9 octobre 2026.
Le Havre
Salon Habitat et Déco
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00
Date(s) :
2026-10-09
La troisième édition de cet événement phare se déroulera du 9 au 11 octobre 2026 au Carré des Docks.
Pendant trois jours, près de 160 professionnels locaux seront réunis pour partager leur savoir-faire et vous accompagner.
3h de stationnement offert EFFIA
Bar & Snacking sur place. .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
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English : Salon Habitat et Déco
L’événement Salon Habitat et Déco Le Havre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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