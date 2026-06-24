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Salon Habitat et Déco Quai de la Réunion Le Havre

Salon Habitat et Déco Quai de la Réunion Le Havre vendredi 9 octobre 2026.

Lieu
Quai de la Réunion
Adresse
Carré des Docks
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Le Havre

Salon Habitat et Déco

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :
2026-10-09

La troisième édition de cet événement phare se déroulera du 9 au 11 octobre 2026 au Carré des Docks.

Pendant trois jours, près de 160 professionnels locaux seront réunis pour partager leur savoir-faire et vous accompagner.

3h de stationnement offert EFFIA
Bar & Snacking sur place.   .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie  

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English : Salon Habitat et Déco

L’événement Salon Habitat et Déco Le Havre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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