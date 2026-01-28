Salon Maison & Déco de Saumur Saumur

Salon Maison & Déco de Saumur

Avenue du Breil Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

2026-10-02

Le Salon Maison & Déco de Saumur fait son grand retour en 2026.

Le Salon Maison & Déco de Saumur fait son grand retour pour cette nouvelle édition, avec toujours plus de nouveautés, un événement qui continue de s’imposer comme le rendez vous incontournable des tendances en matière de construction, rénovation, équipement et décoration intérieure. Cette édition 2025 réunira une multitude de spécialistes locaux et régionaux tous prêts à partager leurs conseils aguerris pour conseiller les visiteurs à concrétiser leurs projets maison.

DÉCO

Cet évènement met en avant les créateurs, artistes et artisans d’art. Ces talents variés, de la peinture à la sculpture en passant par la céramique et objets de décoration en tout genre, seront réunis dans un espace dédié. Les visiteurs découvriront des œuvres uniques et pourront échanger avec ces passionnés, qui sauront les inspirer pour intégrer l’art dans leur vie quotidienne.

MAISON

Le Salon Maison & Déco de Saumur se distingue par sa forte présence dans l’univers de l’habitat et de la maison, en offrant un large panel d’exposants spécialisés dans la construction, la rénovation et l’aménagement intérieur. Des entreprises locales et régionales viendront présenter leurs solutions pour améliorer l’efficacité énergétique, repenser l’agencement des pièces ou encore optimiser l’utilisation des matériaux durables. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les dernières tendances en matière de matériaux, de mobilier, d’équipements domotiques, ainsi que des conseils pratiques pour transformer leur maison en un lieu à la fois fonctionnel et esthétique.

Que ce soit pour une rénovation complète ou un simple relooking, ce salon est l’endroit idéal pour trouver des idées inspirantes et rencontrer des experts prêts à accompagner chaque projet.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir un événement où innovation, créativité et expertise se rencontrent, pour redéfinir ensemble l’habitat de demain.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2026 de 10h à 19h. .

Avenue du Breil Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 60 00 info@l-e-o.fr

English :

The Salon Maison & Déco de Saumur returns in 2026.

L’événement Salon Maison & Déco de Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-01-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME