Salon Metz Ex-Libris Cloître des Récollets Metz

Informations pratiques

Metz

Salon Metz Ex-Libris

Cloître des Récollets 1 Rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-09-18 11:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

La deuxième édition du Salon Metz Ex-Libris se déroulera pendant les journées européennes du patrimoine, sur le thème du patrimoine en danger.

Le cloître des Récollets et la salle Capitulaire, vont être investis par une trentaine libraires professionnels, venus d’Alsace et de l’hexagone, mais aussi de la Belgique et d’Angleterre seront réunis sur 200 m2 au cloître des Récollets au cœur du vieux Metz. On y trouvera des livres anciens et d’occasion manuscrits estampes gravures bandes dessinées cartes postales affiches publicitaires, de collection et de cinéma dessins photographies disques…Tout public

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Cloître des Récollets 1 Rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 58 05 88 31

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English :

The second edition of the Metz Ex-Libris Fair will take place during European Heritage Days, with the theme of “Heritage in Danger.”

The Récollets Cloister and the Capitular Hall will be filled with some thirty professional booksellers from Alsace and throughout France, as well as from Belgium and England, who will gather in a 200 m² space at the Récollets Cloister in the heart of Old Metz. Visitors will find antique and used books, manuscripts, prints, engravings, comic books, postcards, advertising posters, collectible posters, movie posters, drawings, photographs, and records.

L’événement Salon Metz Ex-Libris Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ