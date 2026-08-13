Informations pratiques

Landerneau

SALON MIEUX ÊTRE DE LANDERNEAU

SALLE ST ERNEL Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-07 10:00:00

fin : 2027-02-07 18:00:00

Date(s) :

2027-02-07

Bonjour à toutes et à tous,

La Communauté du Mieux-Être a le plaisir de vous annoncer la 2ème édition du Salon de Landerneau, qui se tiendra le dimanche 07 Février 2026 de 10h à 18h, à la salle ST ERNEL (Quartier St Ernel).

Dans une ambiance chaleureuse, plus de 83 thérapeutes, artisans et VDI seront présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire et leurs pratiques.

Un espace restauration sera également disponible sur place.

Le salon est organisé en partenariat avec l’association L’Être-Libre , qui œuvre pour le soutien des enfants maltraités et orphelins, ainsi que pour les refuges animaliers.

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur notre groupe Facebook La Communauté du Mieux-Être

Nous avons hâte de vous y retrouver ! .

SALLE ST ERNEL Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 11 45 48 04

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English :

L’événement SALON MIEUX ÊTRE DE LANDERNEAU Landerneau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS