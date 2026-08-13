SALON MIEUX ÊTRE DE LANDERNEAU Landerneau
dimanche 7 février 2027 · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
SALON MIEUX ÊTRE DE LANDERNEAU
SALLE ST ERNEL Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-07 10:00:00
fin : 2027-02-07 18:00:00
Date(s) :
2027-02-07
Bonjour à toutes et à tous,
La Communauté du Mieux-Être a le plaisir de vous annoncer la 2ème édition du Salon de Landerneau, qui se tiendra le dimanche 07 Février 2026 de 10h à 18h, à la salle ST ERNEL (Quartier St Ernel).
Dans une ambiance chaleureuse, plus de 83 thérapeutes, artisans et VDI seront présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire et leurs pratiques.
Un espace restauration sera également disponible sur place.
Le salon est organisé en partenariat avec l’association L’Être-Libre , qui œuvre pour le soutien des enfants maltraités et orphelins, ainsi que pour les refuges animaliers.
Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur notre groupe Facebook La Communauté du Mieux-Être
Nous avons hâte de vous y retrouver ! .
SALLE ST ERNEL Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 11 45 48 04
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English :
L’événement SALON MIEUX ÊTRE DE LANDERNEAU Landerneau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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